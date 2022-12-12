Как Челябинск готовился к встрече Нового года в прошлом веке

Воскрешаем коллективную память, разбирая старые фотографии

Челябинск начали украшать к Новому году. На главной площади полным ходом идет строительство ледового городка, на гостевых маршрутах появились праздничные арт-объекты и засверкала иллюминация. Давайте сравним современные приготовления с тем, как город встречал Новый год в прошлом — в 60—90-е годы XX века. Совершить ностальгическое путешествие нам помогут фотографии из архива газеты «Челябинский рабочий», хранящегося ныне в Историческом музее Южного Урала.

Для начала перенесемся в 1965 год и с удивлением обнаружим, что на дворе давно декабрь, а на челябинских улицах ни снежинки. Мы-то, конечно, помним бесснежные декабри — глобальное потепление и маловодье все-таки. Но как же предание о том, что во времена молодости наших бабушек снегу выпадало по пояс, не то что сейчас?

На снимке легендарного фоторепортера «Челябки» Юрия Теуша мы видим сани с Дедом Морозом и Снегурочкой, наверняка с невыносимым скрежетом проезжающие перекресток на улице Кирова в районе главпочтамта. Дорогу вестникам скорого праздника сторожит регулировщик, почти невидимый за грустной лошадкой. Заметим, что никакого новогоднего убранства на одной из центральных улиц Челябинска нет. Или его просто не видно.





В том же декабре Юрий Теуш сделал замечательный снимок новогоднего бала в ДК завода имени Колющенко. Утопающий в серпантине и конфетти зал напоминает декорацию «Голубого огонька». Может, главное новогоднее телешоу СССР и правда послужило источником вдохновения для оформителя? На переднем плане видим мило беседующую пару, а в глубине кадра — вальс вокруг елки под звуки живого оркестра. Ну разве не прекрасно!





Перенесемся почти на 20 лет вперед и сравним предыдущий снимок с фотографией новогоднего бала в ДК ЧМК в 1983 году. Трудно сказать, в чем дело, но атмосферы праздника там заметно меньше. Иллюминации нет, да и елка выглядит не очень нарядной. Во всем виноваты застой и дефицит? Как бы то ни было, застрявшие в волосах конфетти и улыбки на лицах людей по-прежнему присутствуют, а это главное.





В декабре 1985 года Челябинск готовился встретить год своего 250-летия. О чем напоминает большая надпись над входом в ледовый городок, построенный тогда на площади Революции. На взгляд из дня сегодняшнего городок выглядит немного пустовато. Люди просто ходят вокруг огромной елки (кстати, настоящей) и любуются снежными скульптурами. Вокруг много огней, и благодаря этому в вечерний час городок выглядит вполне празднично.





В дальнем конце площади виднеется, кажется, единственная на весь городок ледяная горка, оккупированная детьми. Обратите внимание на девочку справа: с каким комично-невозмутимым лицом она катится вниз. Готовый мем про безудержное веселье!





Не знаем, как читатель, но мы в редакции сошлись во мнении, что прежние снежные скульптуры были лучше нынешних ледяных. Конечно, лед красив и эффектно играет на свету. Но посмотрите, например, на этого великанского Деда Мороза и фигуры скоморохов у него за спиной. Словно вышли прямиком из сказки! Сразу видно, что над ними работали настоящие скульпторы, а не какие-то мутные подрядчики.





И, наконец, 90-е. Точнее, 1998 год. Архитектура снежного городка к тому времени заметно обогатилась. Тут не только горка (причем не одна), но и несколько других аттракционов: «ледяная воронка», карусель и даже миниатюрное колесо обозрения. Желающих катают верхом на лошадях и в санях.





Городки год от года меняются, но дети не меняются никогда. Горка — во все времена их любимое зимнее развлечение. И катаются они с них с теми же счастливыми лицами, что и десятилетия назад.





В материале использованы фотографии Юрия Теуша и Михаила Петрова