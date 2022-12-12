Челябинск начали украшать к Новому году. На главной площади полным ходом идет строительство ледового городка, на гостевых маршрутах появились праздничные арт-объекты и засверкала иллюминация. Давайте сравним современные приготовления с тем, как город встречал Новый год в прошлом — в 60—90-е годы XX века. Совершить ностальгическое путешествие нам помогут фотографии из архива газеты «Челябинский рабочий», хранящегося ныне в Историческом музее Южного Урала.

Для начала перенесемся в 1965 год и с удивлением обнаружим, что на дворе давно декабрь, а на челябинских улицах ни снежинки. Мы-то, конечно, помним бесснежные декабри — глобальное потепление и маловодье все-таки. Но как же предание о том, что во времена молодости наших бабушек снегу выпадало по пояс, не то что сейчас?

На снимке легендарного фоторепортера «Челябки» Юрия Теуша мы видим сани с Дедом Морозом и Снегурочкой, наверняка с невыносимым скрежетом проезжающие перекресток на улице Кирова в районе главпочтамта. Дорогу вестникам скорого праздника сторожит регулировщик, почти невидимый за грустной лошадкой. Заметим, что никакого новогоднего убранства на одной из центральных улиц Челябинска нет. Или его просто не видно.

1965 год, декабрь. Дед Мороз и Снегурочка на улице Кирова г. Челябинска. Фото Ю. Теуша..jpg

В том же декабре Юрий Теуш сделал замечательный снимок новогоднего бала в ДК завода имени Колющенко. Утопающий в серпантине и конфетти зал напоминает декорацию «Голубого огонька». Может, главное новогоднее телешоу СССР и правда послужило источником вдохновения для оформителя? На переднем плане видим мило беседующую пару, а в глубине кадра — вальс вокруг елки под звуки живого оркестра. Ну разве не прекрасно!

1965 год, декабрь. Новогодний бал в ДК им. Колющенко. Фото М. Петрова.jpg

Перенесемся почти на 20 лет вперед и сравним предыдущий снимок с фотографией новогоднего бала в ДК ЧМК в 1983 году. Трудно сказать, в чем дело, но атмосферы праздника там заметно меньше. Иллюминации нет, да и елка выглядит не очень нарядной. Во всем виноваты застой и дефицит? Как бы то ни было, застрявшие в волосах конфетти и улыбки на лицах людей по-прежнему присутствуют, а это главное.

1983 год, декабрь. ДК ЧМКа Новогодний бал. Фото М. Петрова.jpg

В декабре 1985 года Челябинск готовился встретить год своего 250-летия. О чем напоминает большая надпись над входом в ледовый городок, построенный тогда на площади Революции. На взгляд из дня сегодняшнего городок выглядит немного пустовато. Люди просто ходят вокруг огромной елки (кстати, настоящей) и любуются снежными скульптурами. Вокруг много огней, и благодаря этому в вечерний час городок выглядит вполне празднично.

1985 год, декабрь. Елка на пл. Революции-2. Фото М. Петрова.jpg

В дальнем конце площади виднеется, кажется, единственная на весь городок ледяная горка, оккупированная детьми. Обратите внимание на девочку справа: с каким комично-невозмутимым лицом она катится вниз. Готовый мем про безудержное веселье!

1985 год, декабрь. Елка на пл. Революции-1. Фото М. Петрова.jpg

Не знаем, как читатель, но мы в редакции сошлись во мнении, что прежние снежные скульптуры были лучше нынешних ледяных. Конечно, лед красив и эффектно играет на свету. Но посмотрите, например, на этого великанского Деда Мороза и фигуры скоморохов у него за спиной. Словно вышли прямиком из сказки! Сразу видно, что над ними работали настоящие скульпторы, а не какие-то мутные подрядчики.

1985 год, декабрь. Елка на пл. Революции. Фото М. Петрова.jpg

И, наконец, 90-е. Точнее, 1998 год. Архитектура снежного городка к тому времени заметно обогатилась. Тут не только горка (причем не одна), но и несколько других аттракционов: «ледяная воронка», карусель и даже миниатюрное колесо обозрения. Желающих катают верхом на лошадях и в санях.

1998 год, январь. Елка на пл. Революции-2. Фото М. Петрова.jpg

Городки год от года меняются, но дети не меняются никогда. Горка — во все времена их любимое зимнее развлечение. И катаются они с них с теми же счастливыми лицами, что и десятилетия назад.

1998 год, январь. Елка на пл. Революции. Фото М. Петрова.jpg

В материале использованы фотографии Юрия Теуша и Михаила Петрова