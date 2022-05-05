Как будут работать почта, МФЦ и Пенсионный фонд в майские праздники

Некоторыми услугами можно будет воспользоваться даже 9 мая

В ближайшие праздничные выходные отделения «Почты России», многофункциональные центры и отделения Пенсионного фонда в Челябинской области будут работать по измененному графику. По какому именно — выяснило ИА «Первое областное».

Отделения «Почты России» в субботу, 7 мая, будут работать в обычном режиме. В канун праздника, 8 мая, они закроются на час раньше. 9 мая будут отдыхать все почтовые отделения, кроме круглосуточных, которых в Челябинской области нет. 10 мая почта будет работать по графику воскресенья.

Многофункциональные центры Челябинской области 7 мая сократят свой рабочий день. Так, офис на улице Труда в Челябинске закроется в 15:00, остальные филиалы — в 14:00. В последующие три дня, 8, 9 и 10 мая, МФЦ работать не будут.

Клиентские службы ПФР в городах и районах Челябинской области 7—10 мая будут работать по специальному графику для оформления новой выплаты — пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Время приема — с 8 до 17 часов.