Как будут работать отделения почты в Челябинской области в новогодние праздники

Публикуем график работы

В длинные новогодние выходные отделения «Почты России» в Челябинской области будут работать по особому графику, сообщили в пресс-службе компании.

В понедельник, 30 декабря, все почтовые отделения будут работать по режиму субботы.

31 декабря и 7 января работать будут только те отделения, в которых открыты пункты выдачи заказов «Озон».

1 января все отделения будут закрыты, а с 2-го начнут работать в обычном режиме. 6 января офисы закроются на час раньше.

Что касается доставки пенсий, тот тут все без изменений: почтальоны начнут разносить выплаты с 2 января, и все пенсионеры получат деньги в привычные даты. Об этом ранее сообщали в пресс-службе регионального Соцфонда России.