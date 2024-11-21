Как будут чинить тепло- и водопроводные сети в Челябинске

Новый мэр назвал пять главных проблем города

Сфера ЖКХ, незаконные ларьки, общественный транспорт, ветхое жилье, нечищеные дороги — это главные проблемы в Челябинске, по словам Алексея Лошкина. На встрече с журналистами новый мэр рассказал, как будут решать проблему с коммунальными сетями в городе.

«Проблема назрела не сегодня и не вчера. Я не раз в своих тезисах обозначал масштабность этой истории и подчеркивал, что я не волшебник и починить завтра все коммунальные сети не в состоянии. Работа в этом направлении должна вестись постоянно, независимо от того, кто является главой», — сказал Алексей Лошкин.

Проблема масштабная и требует не только больших вложений, но много времени. С водопроводом, по словам главы, ситуация понятна. На работу с водопроводными сетями выделяется более 1,5 миллиарда рублей, а также 500-600 миллионов инвстестиционных средств.

«Большая часть работы водоканала — аварийно-восстановительные работы. Нашими ожиданиями при оптимистичных прогнозах являются средства иных источников, к примеру, вышестоящих бюджетов, которые позволили бы нам в эту работу включиться дополнительно. И шаг за шагом заниматься этой проблемой, приводя сети к нормативному состоянию», — сказал Алексей Лошкин.

Примерно 80% территории теплосетей получила под обслуживание компания «УСТЭК». Объем финансирования в этой сфере составляет порядка 3,5 миллиардов рублей.