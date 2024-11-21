Алексей Текслер отметил лидирующие позиции Кизильского района в валовом сборе зерна. Он поблагодарил аграриев за успешное завершение уборочной кампании.
Глава региона сделал акцент на продолжении всех областных программ, в том числе по строительству и ремонту дорог, благоустройству, газификации и догазификации населенных пунктов.
В частности, Алексей Текслер обозначил следующие направления для роста:
-
на следующий год большие планы по газификации и догазификации;
-
в перспективе — строительство набережной на реке Урал в Кизильском;
-
магистральные дороги в порядке, вопросы по дорогам в сельской местности постепенно решат;
-
социальная сфера продолжит развитие по нацпроектам и региональным программам.
«Район развивается, появляются новые объекты, развивается социальная сфера. Будем и по линии жилищно-коммунального хозяйства помогать. Планы работ на предстоящие годы сформированы, благодаря национальным проектам, которые инициировал президент, а также благодаря нашим региональным программам. Уверен, что район продолжит динамично развиваться», — сказал Алексей Текслер.