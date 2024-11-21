Как будет развиваться Кизильский район

Губернатор Челябинской области подвел итоги визита в муниципалитет



Алексей Текслер отметил лидирующие позиции Кизильского района в валовом сборе зерна. Он поблагодарил аграриев за успешное завершение уборочной кампании.

Глава региона сделал акцент на продолжении всех областных программ, в том числе по строительству и ремонту дорог, благоустройству, газификации и догазификации населенных пунктов.

В частности, Алексей Текслер обозначил следующие направления для роста:

на следующий год большие планы по газификации и догазификации;

в перспективе — строительство набережной на реке Урал в Кизильском;

магистральные дороги в порядке, вопросы по дорогам в сельской местности постепенно решат;

социальная сфера продолжит развитие по нацпроектам и региональным программам.

«Район развивается, появляются новые объекты, развивается социальная сфера. Будем и по линии жилищно-коммунального хозяйства помогать. Планы работ на предстоящие годы сформированы, благодаря национальным проектам, которые инициировал президент, а также благодаря нашим региональным программам. Уверен, что район продолжит динамично развиваться», — сказал Алексей Текслер.