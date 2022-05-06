Как будет работать соцзащита в Челябинской области в майские праздники

Граждан принимать не будут, но сотрудники будут обрабатывать заявления на детские выплаты

В Челябинской области в праздничные дни, с 7 по 10 мая, в территориальных управлениях социальной защиты населения и комплексных центрах соцобслуживания будут выходные. Однако часть сотрудников выйдет на дежурство. Это связано с большим объемом заявлений на переоформление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также будет работать горячая линия, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Кроме того, будут работать горячие линии по выплатам на детей от 8 до 17 лет.

«С 7 по 10 мая клиентские службы ПФР во всех городах и районах Челябинской области будут вести прием по оформлению пособия на детей от 8 до 17 лет. Время приема с 08:00 до 17:00», — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Вопросы о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты в праздничные дни также можно задать по телефону горячей линии министерства: 8-912-806-84-96. Часы работы горячей линии: с 10:00 до 16:00.

Напомним, в ближайшие праздничные выходные отделения «Почты России», многофункциональные центры и отделения Пенсионного фонда в Челябинской области будут работать по измененному графику. По какому именно — выяснило ИА «Первое областное».