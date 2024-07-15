Как бороться с опасным для человека борщевиком Сосновского

Жители Челябинской области не раз сталкивались с сорняком

В июле и августе активно цветет борщевик Сосновского. Это многолетнее растение чрезвычайно опасно для человека: едва прикоснувшись к нему, можно получить сильные ожоги и даже отек гортани. Как бороться с сорняком и кто этим должен заниматься — в материале ИА «Первое областное».

Изначально борщевик Сосновского рос в горных лесах Кавказа. Со временем его стали выращивать повсеместно в качестве корма для скота. Спустя годы ученые выяснили, что растение практически полностью уничтожает встречающиеся экосистемы, а также наносит большой вред здоровью человека и животных. С ним начали активно бороться, но борщевик по-прежнему нередко можно встретить в самых разных уголках Челябинской области.

«Я видела такой у себя в деревне в Нагайбакском районе. Еще несколько человек сказали, что обожгли руки, когда в лес за грибами ездили», — рассказала читательница ИА «Первое областное».

По словам ученых, ядовитые вещества в основном сосредоточены в наземных частях борщевика. Если на кожу попадет даже незначительное количество его сока, на ней сразу же появятся сильные ожоги с волдырями, которые требуют длительного лечения. А аэрозольные частицы растения могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода.

В Челябинской области с борщевиком Сосновского активно борются. Но борьба эта представляет сложную задачу, поскольку естественных болезней и вредителей у них нет. Как сообщают в Уральском управлении Россельхознадзора, главное — не дать созреть семенам. Если случаи его произрастания единичные, то можно провести ручную прополку: скосить надземную часть и подрезать корни. Такой метод борьбы считается наиболее эффективным. Если же борщевика Сосновского много, то без использования спецтехники не обойтись.

«На полях борщевика у нас нет. Что касается других пространств, то по законодательству его должен убрать тот, на чьей территории он находится. Если это муниципальная земля у озера, например, убирает город, если вдоль автотрассы — Росавтодор, вдоль железнодорожных путей — РЖД», — уточнили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Если борщевик растет на частных территориях, избавляться от него — обязанность собственника или арендатора. При этом граждане вправе обратиться в органы местного самоуправления для его уничтожения. Если ядовитое растение обнаружено на сельскохозяйственных землях, то обратиться за помощью можно в территориальное управление Россельхознадзора. В случае если никаких действий после обнаружения борщевика Сосновского не будет предпринято, земли могут изъять.