/ Пять челябинских предприятий рассказали, как борются с выбросами при НМУ

Пять предприятий объяснили, как организуют работу в период НМУ. Отчет предоставили вице-губернатору Евгению Редину. На ПАО «Челябинский металлургический комбинат» останавливают работу двух стотонный печей и 200 единиц автотракторной техники. На ПАО «Челябинский цинковый завод» стараются снижать нагрузку на ряд агрегатов, оборудование останавливают. Таким образом выбросы снижаются на 10–20%. «Мечел-Кокс» на 5% снижает объем производства. Контроль за качеством воды, которой тушат кокс, наоборот увеличивается. Отгрузка жидких продуктов снижается почти в 3 раза. «Фортум» и «ЧЭМК» постоянно делают замеры, чтобы оперативно реагировать на негативные изменения. Кроме того, продолжается работа с общественным транспортом.
В настоящий момент в ГИБДД уже передано и используется 5 приборов газоанализаторов для измерения окиси углерода и углеводородов от газово-бензиновых и дизельных двигателей. Планируется приобрести еще 5 приборов. С 1 по 13 декабря на владельцев грузового автотранспорта составлено 157 административных протоколов из них 68 о нарушении ограничения движения, 89 протоколов составлено на основании данных измерений газоанализаторов.— прокомментировала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.
Работу по контролю автотранспорта хотят усилить. 13 декабря зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду в 2 раза, а по взвешенным веществам в 1,04 раза. Формальдегид как раз присутствует в выбросах автотранспорта. Также на состояние воздуха влияет Коркинский разрез.