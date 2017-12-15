Пять челябинских предприятий рассказали, как борются с выбросами при НМУ

В городе проанализировали качество воздуха.

Пять предприятий объяснили, как организуют работу в период НМУ. Отчет предоставили вице-губернатору Евгению Редину. На П АО «Челябинский металлургический комбинат» останавливают работу двух стотонный печей и 200 единиц автотракторной техники. На П АО «Челябинский цинковый завод» стараются снижать нагрузку на ряд агрегатов, оборудование останавливают. Таким образом выбросы снижаются на 10–20%. «Мечел-Кокс» на 5% снижает объем производства. Контроль за качеством воды, которой тушат кокс, наоборот увеличивается. Отгрузка жидких продуктов снижается почти в 3 раза. «Фортум» и «ЧЭМК» постоянно делают замеры, чтобы оперативно реагировать на негативные изменения. Кроме того, продолжается работа с общественным транспортом.



В настоящий момент в ГИБДД уже передано и используется 5 приборов газоанализаторов для измерения окиси углерода и углеводородов от газово-бензиновых и дизельных двигателей. Планируется приобрести еще 5 приборов. С 1 по 13 декабря на владельцев грузового автотранспорта составлено 157 административных протоколов из них 68 о нарушении ограничения движения, 89 протоколов составлено на основании данных измерений газоанализаторов. — прокомментировала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Работу по контролю автотранспорта хотят усилить. 13 декабря зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду в 2 раза, а по взвешенным веществам в 1,04 раза. Формальдегид как раз присутствует в выбросах автотранспорта. Также на состояние воздуха влияет Коркинский разрез.