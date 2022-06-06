Как благоустроить дом и сад недорого и красиво?

Пример недорогого, но стильного оформления участка

Для тех, кто построил дом и планирует благоустроить участок, в наше сложное время все более остро встает вопрос экономии. При этом потребители хотят покупать продукцию высокого качества. Реально ли это?

Философия ялуторовского завода тротуарной плитки «Выбор» (417 км от Екатеринбурга) направлена на строгое соблюдение заявленных в документах физико-механических свойств выпускаемой продукции. О высоких качествах плиты заявляют все производители, а следуют — далеко не все. Красители, применяемые в плите «Выбор», обеспечивают сохранность цветов в течение 30 лет. Также большая доля гранитного отсева в отличие от недорогих аналогов, где в основном применяется цемент. Поэтому на всю продукцию (стандарт и премиум) дается юридическая гарантия 10 лет на сохранность цвета и истирание.





Отсев гранита в плитке «Выбор» и обычная цементная плитка другого производителя.

Завод тротуарной плитки «Выбор» предлагает широкий ассортимент продукции, от стандартных бюджетных коллекций до премиума. Ранее мы говорили о трендах в ландшафтном дизайне 2022 года. Теперь давайте посмотрим, как из недорогой плитки «Выбор» сделать настоящую красоту.

Первый вариант экономии — выбрать толщину 40 мм. Ведь такая плита стоит дешевле примерно на 10% по сравнению с толщиной 60 мм. Но при этом стоить помнить, что 40 мм можно укладывать только на отмостку и пешеходные дорожки. Ставить машины на нее нельзя.

Плитка «Классико» в белом, сером и черном цвете. Пестро и оригинально.





Комбинация разных цветов хорошо гармонирует с фасадом и цоколем.

Плитка яркого цвета создаст настроение на вашем участке!

Привычная плитка в необычной форме и с фактурной поверхностью будет тоже необычно смотреться! Завод «Выбор» предлагает множеств форм плит: прямоугольные, квадратные, с закругленными углами, многоугольники, трапеции.





Традиционный кирпичик 100*200 мм в белом, сером и коричневом цветах.

Итак, сегодня мы показали вам, как недорого, красиво и на долгие годы благоустроить свой дом и сад.

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Продукция в наличии и под заказ.

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