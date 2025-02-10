Как бесплатно отправить посылку на СВО из Челябинской области

За прошлый год «Почта России» приняла 5 900 таких отправлений

«Почта России» продолжает бесплатно доставлять посылки южноуральцев в зону СВО, только в прошлом году бойцам доставили 5 836 посылок. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 килограммов», — отмечают на почте.

В адресной строке посылки следует указать индекс 103400, написать: «Город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.

В пресс-службе УФПС рассказали, что посылки со всей страны попадают в логистический центр в Москве. Там «Почта» передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям.