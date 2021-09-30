Кафе в Челябинской области дарит шаурму за двойки в школе

Странную акцию миасского заведения «БрайтСайд» раскритиковали жители города

В кафе Миасса Челябинской области устроили необычную акцию. Школьникам, которые в первые недели учебы получили двойку, дарят шаурму и напиток. Как объяснили в кафе «БрайтСайд», акция направлена на то, чтобы поддержать детей в первый месяц учебы.



«Мы считаем, что получить двойку — не стыдно. Ведь оценка не помешает добиться в жизни того, чего действительно хочется. Маяковский, Бродский, Толстой — были двоечниками. Об этом упоминается в школьной программе?» — пишут в соцсетях заведения.

Некоторые жители Миасса такой маркетинг раскритиковали. В городских сообществах во «ВКонтакте» появились гневные посты с вопросами к владельцам заведения.

«Получил двойку, покажи ее на кассе — и получишь шаурму с напитком в подарок. Вы что творите-то? Это, получается, мотивируют детей за плохое? Можно не учиться и тебя накормят бесплатно?» — написала жительница Миасса Юлия Куликова.

В ответ на негатив в кафе заметили, что за двойки всегда есть кому отругать, а вот найти поддержку в момент неудачи удается не всем.

Напомним, что в Челябинске работает шашлычная, где школьникам дарят шаурму за пятерки в дневнике. Кафе находится в Металлургическом районе на улице 32-й годовщины Октября. Для проверки оценок на кассе просят предоставить не только обычный дневник, но и электронный. Оценки учитываются за текущий и вчерашний день.