Ко Дню спасателя, который отмечается сегодня, 27 декабря, МЧС РФ и заслуженный артист России Денис Майданов выпустили клип «Ангелы доброй надежды», идея которого принадлежала министру МЧС России Евгению Зиничеву, трагически погибшему в сентябре 2021 года.

В клип, посвященный отваге и бесстрашию спасателей, вошли уникальные кадры спасения из-под завалов маленького Вани Фокина 1 января 2019 года. Мальчику было одиннадцать месяцев, он провел больше суток под обрушившимся домом в легкой распашонке в тридцатиградусный мороз. За его судьбой следила вся страна. Врачи клиники Рошаля спасли ребенку ногу. Мальчик стал магнитогорской знаменитостью.

Песня «Ангелы доброй надежды» посвящена самоотверженной работе пожарных и спасателей, в клипе воссозданы реальные чрезвычайные ситуации, в том числе и пожар на Останкинской башне.