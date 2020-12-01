В Челябинске кадровые перестановки коснулись компании — поставщика тепла и горячего водоснабжения в дома жителей города. Директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов оставил свой пост. Информацию подтвердили в администрации города.
«Директор МУП „ЧКТС“ Сергей Лобанов написал заявление по собственному желанию», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе мэрии Челябинска.
На данный момент обязанности директора предприятия исполняет первый заместитель Александр Заярный.
Отметим, что Сергей Лобанов являлся директором МУП «ЧКТС» с 2011 года.