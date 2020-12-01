Кадровые перестановки коснулись МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»

Директор предприятия Сергей Лобанов ушёл в отставку.

В Челябинске кадровые перестановки коснулись компании — поставщика тепла и горячего водоснабжения в дома жителей города. Директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов оставил свой пост. Информацию подтвердили в администрации города.

«Директор МУП „ЧКТС“ Сергей Лобанов написал заявление по собственному желанию», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе мэрии Челябинска.

На данный момент обязанности директора предприятия исполняет первый заместитель Александр Заярный.

Отметим, что Сергей Лобанов являлся директором МУП «ЧКТС» с 2011 года.