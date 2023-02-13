Кадеты челябинской школы написали письма защитникам Отечества

Одноименная акция продлится до 15 февраля

В Челябинске кадеты из школы № 15 присоединились к Всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества», которая продлится до 15 февраля. Письма военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, написали как ученики начальных классов, так и выпускники, сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

«Я сам был солдатом и знаю, как важно получать весточку из дома. Я видел эмоции солдат, получающих письма: это необыкновенная поддержка, которая поднимает боевой дух, придает мужества и помогает идти вперед»,— сказал подполковник запаса, заместитель директора школы № 15 Сергей Корюкин.

Первоклассница Милена написала в своем письме, что челябинцы знают о том, как солдату сейчас тяжело в боях, а также напомнила, что за спиной сильного защитника — тысячи человеческих жизней.

Ученица выпускного класса Алиса поблагодарила солдата, которому передадут ее письмо, за мирное небо:

«Спасибо за то, что мы живем под мирным небом, за твое бесстрашие и героизм в такой нелегкой ситуации. Я верю, что скоро вы вернетесь домой, где вас очень любят, ждут и верят — близкие люди и вся страна. Не сдавайтесь! Только общими усилиями мы сможем добиться мира на Земле»,— говорится в ее письме.

Письма ребят уже отправлены в зону спецоперации.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что письма солдатам также написали учащиеся челябинской гимназии № 76.