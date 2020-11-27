Кадастровая стоимость земли в Челябинской области снизится на 30 процентов

Изменения должны произойти в 2021 году.

В 2021 году в населённых пунктах Челябинской области снизится кадастровая стоимость земель. Об этом заявили в региональном министерстве экономики после того, как губернатор Алексей Текслер в качестве приоритетной задачи обозначил обеспечение стабильной экономической ситуации в области.

Первыми снижение на себе почувствуют юрлица — для них налоговая нагрузка в части уплаты налога на землю в среднем снизится на треть начиная с 2021 года.

По результатам последней кадастровой оценки, общая стоимость земель в муниципалитетах составила около 783 миллиардов рублей, это на 31 процент меньше её величины, действующей сейчас. Минэкономики подчёркивает, что причиной стало изменение методологии оценки и ситуации на рынке недвижимости.

«Это важно для бизнеса, потому что стоимость таких объектов напрямую влияет на уплату налоговых, арендных и иных платежей. Меньше кадстоимость — меньше и платежи», — заявили в министерстве экономики.

Результаты прошедшей кадастровой оценки будут применяться в течение двух лет. В правительстве региона отмечают, что снижение нагрузки на бизнес сыграет положительную роль в восстановлении экономики Челябинской области и её выходе на траекторию роста.