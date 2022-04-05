Качеством воздуха в Росприроднадзоре в Челябинске займется бывший руководитель лаборатории ММК

Евгений Птицын прошел конкурс на замещение вакантной должности ведомства

На должность руководителя отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области назначен 42-летний магнитогорец Евгений Птицын. Именно он стал победителем конкурса на замещение вакантной должности, сообщили в Уральском межрегиональном управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по г. Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится на сайте ведомства.

Известно, что Евгений Птицын родился в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, затем в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате.