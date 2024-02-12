Качество жизни в Челябинской области заметно улучшилось за год

Это подтверждают результаты рейтинга

Жизнь в Челябинской области за год заметно улучшилась. В рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2023 году Южный Урал занял 20 место, тогда как в 2022 году занимал 24-е. Рейтинговый балл также возрос. Соответствующий рейтинг составили и опубликовали эксперты «РИА Новости».

В 2022 году рейтинговый балл, отражающий качество жизни южноуральцев, составлял 57,532. В 2023 году он поднялся до 61,232.

В соседней Свердловской области за год ощутимых изменений не произошло: регион опустился с 14 на 15 место, при этом его средний балл вырос почти на две единицы.

«При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания и прочее»,— рассказали исследователи.

В 2023 году в Челябинской области действительно было сделано многое для комфортной жизни людей. Регион стал одним из лидеров по вводу жилья, в нем успешно реализуется федеральный проект «Чистый воздух», было отремонтировано рекордное количество, и многое другое.