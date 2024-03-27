Кабмин Челябинской области представил рекордные результаты работы 2023 года

Ведомства опубликовали отчеты

В Челябинской области министерства и ведомства опубликовали отчеты о деятельности за 2023 год. В правительстве региона подчеркнули, что все запланированные программы реализованы своевременно, а по некоторым показателям представлены рекордные результаты. Подробности в материале.

Так, в регионе зафиксирован устойчивый рост экономики. Прирост объемов промышленного производства составил порядка 11% по итогам прошлого года. А в обрабатывающих отраслях показатель поднялся на 13%. Ожидаемый рост валового регионального продукта по итогам года — на 7,8% (рост ВВП страны — 3,6%).

«По итогам 2023 года кассовое исполнение национальных проектов в регионе составило 99,02%. Это лучший результат за весь период реализации нацпроектов в регионе», — пояснили в пресс-службе правительства области.

В сфере здравоохранения за пять лет с федеральной поддержкой капитально отремонтировали 246 медучреждений, построили в рекордные сроки инфекционную больницу. Стартовало строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы.

Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ «Областная больница г. Сатки»

Планомерно продолжается ввод в эксплуатацию новых детских садов и школ, спортивных объектов. Например, за последние пять лет построили 85 крупных спортивных объектов, 61 детский сад, 15 школ, плюс еще 67 школ отремонтировали.

В правительстве также отметили досрочное завершение программы расселения жителей ветхо-аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года.

«В 2023 году область заняла третье место по количеству проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, и пятое место по количеству проектов, которые поддержаны фондом по линии культуры», — еще один из показателей устойчивого развития региона отметили в правительстве.

Лазурненский Дом культуры после ремонта

Также в области на особом контроле находятся вопросы выполнения гособоронзаказа, помощи участникам СВО и семьям военнослужащих.

Значительный объем работ проведен в дорожной отрасли. Так, до 56,18% выросла доля региональных дорог, доведенных до нормативного состояния. В крупнейших городских агломерациях Челябинской области этот показатель вырос до 80,702%.

Дорожный фонд Челябинской области

«В целом вся проделанная работа направлена на развитие экономики, повышение доходов и уровня жизни, а также создание комфортных условий для южноуральцев»,

— отмечают в региональном правительстве.

На сайтах ведомств и министерств опубликованы результаты работы за 2023 год. С ними может ознакомиться любой пользователь.