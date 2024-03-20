Кабинет психиатра открыли в Металлургическом районе Челябинска

Здесь принимают диспансерных больных и выдают справки для работодателей и ГИБДД

В Металлургическом районе Челябинска открыли кабинет участкового психиатра. До этого взрослым приходилось ездить на прием к профильному специалисту через весь город на улицу Кузнецова, сообщает пресс-служба областной специализированной психоневрологической больницы № 1.

На диспансерном учете у психиатра в Металлургическом районе состоят около 750 человек. Каждому из них нужно посещать доктора каждый месяц или чуть реже. За неделю районный врач принимает около 100 диспансерных больных, и еще столько же жителей района приходят за справками для работы или ГИБДД.

«Жители района просили открыть кабинет участкового психиатра в их поликлинике. И вот при поддержке властей, при содействии главного врача больницы № 6 мы совместными усилиями запускаем этот кабинет», — говорит главный врач областной психоневрологической больницы № 1, главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов.

Нововведение уже оценили близкие пациентов.

«Кабинет замечательный. Раньше мы ездили на улицу Кузнецова либо на такси, либо на личной машине. Это было очень далеко. Больной человек, когда приезжал туда, уже был „никакой“. А ездили раз в месяц для получения рецепта на лекарства», — говорит супруга одного из пациентов Людмила.

Кабинет участкового психиатра открыт в поликлинике № 2 городской больницы № 6 на улице Коммунистической, 2а. Ежедневный прием (с понедельника по пятницу) здесь ведут два врача-психиатра, медицинская сестра и регистратор. Необходимые инъекции проводят в процедурном кабинете поликлиники.

Записаться на прием можно по телефону 8 (351) 700-03-03.

Помимо профильной помощи в кабинете можно получить справку о том, что гражданин не состоит на учете у психиатра, для работы или водительских прав. Однако психиатрическое освидетельствование для работы или для получения справки на оружие по-прежнему проводится только в областной психоневрологической больнице на улице Кузнецова, 2а.