К Земле приближается самая яркая комета осени

Увидеть ее можно даже невооруженным глазом

Открытая в этом году комета C/2025 A6 (Lemmon) стремительно приближается к Земле. Ее яркость с каждым днем возрастает, и при максимальном сближении с нашей планетой ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Через ближайшую к Земле точку орбиты комета пройдет во вторник, 21 октября. Расстояние между нашей планетой и небесным телом составит чуть более 89 миллионов километров. Уже сейчас ее яркость достигает пятой звездной величины, и при максимальном сближении с Землей при ясном небе ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Но для того, чтобы хорошенько рассмотреть ее, лучше воспользоваться биноклем или телескопом.

«C/2025 A6 (Lemmon) стала самой яркой кометой этой осени»,— отмечают в планетарии.

Уже сейчас комету можно увидеть в созвездии Гончие Псы под Ковшом Большой Медведицы.