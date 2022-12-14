К Земле приближается «рождественский» астероид

Максимально близко к нашей планете небесное тело окажется 15 декабря

15 декабря к Земле приблизится крупный астероид 2015 RN35 диаметром 140 метров. Как сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на Европейские космическое агентство, за небесным телом смогут наблюдать астрономы-любители со всех уголков планеты.

Известно, что астероид приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров. Ученые заверяют, что опасности для человечества в ближайшем будущем он не представит. Ряд зарубежных СМИ назвали 2015 RN35 «рождественским астероидом».

Отметим, это не первый объект в этом году, приближающийся к нашей планете. Например, 27 мая к Земле приближался гигантский астероид из группы Аполлона, который эксперты NASA считали потенциально опасным. Что о нем рассказали ученые ЧелГУ — читайте тут.