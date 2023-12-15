К юбилею ЮУрГУ испекли торт весом 80 килограммов

Кондитеры придали ему форму главного корпуса университета

В пятницу, 15 декабря, в ЮУрГУ проходят праздничные торжества, посвященные 80-летию университета. По случаю юбилея вуз принимает почетных гостей, а к праздничному столу заказан торт в форме главного корпуса университета. Вес торта составил около 80 килограммов.

Среди гостей праздника губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил уникальную историю университета и высокие достижения в настоящем.

«За 80 лет вуз не раз менял свое название, и всегда это было связано с очередной, более высокой ступенью в развитии. Свой статус национального исследовательского университета ЮУрГУ заслужил по праву. Как и те высокие позиции, которые вуз занимает в российских и международных рейтингах», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что перед вузом стоит ответственная задача — обеспечить полный технологический суверенитет нашей страны, и сомневаться в том, что все получится, не приходится.

Алексей Текслер вручил сотрудникам и преподавателям вуза награды за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров. Благодарственное письмо, адресованное сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу ЮУрГУ, губернатор вручил ректору университета Александру Вагнеру. Между тем ректор ЮУрГУ Александр Вагнер вручил орден университета 1 степени президенту вуза Александру Шестакову. Также дань уважения гости праздника отдали бывшему ректору, а ныне советнику ректора ЮУрГУ Герману Вяткину, который 20 лет управлял вузом в самые тяжелые для России годы. Сегодня Герман Платонович также посетил праздник.

Также Алексей Текслер посетил сегодня недавно открытый центр коллективного пользования «Экоаналитика», который включает стационарную эколого-аналитическую лабораторию и передвижную экологическую лабораторию.