К юбилею Победы жительница Челябинской области получила статус «Дети войны»

Долгие годы женщина не могла доказать родство с отцом‑красноармейцем из‑за ошибки в документах

94-летняя Надежда Макаровских из поселка Новое Поле Сосновского района наконец-то получила заслуженный статус «Дети войны». Решение суда, вынесенное 7 мая, стало для нее настоящим подарком к юбилею Победы, позволив восстановить историческую справедливость.

Оформить статус «Дети войны» Надежда Емельяновна не могла из-за ошибки в дате рождения. Однако благодаря настойчивости ее внучки Светланы, изучившей архивные документы, правда восторжествовала.

Война застала Надежду Емельяновну в оккупированной деревне Смоленской области. Ее отец ушел на фронт, сестра и дядя вступили в ряды партизан. Вместе с матерью и другими детьми Надя пряталась в окопах от бомбежек и фашистских патрулей. Воспоминания о тех страшных годах до сих пор живы в ее памяти. Ими она поделилась с журналистом программы «Итоги» на ОТВ.

«Лето сорок первого… Немцы вошли в нашу деревню. Отец на фронте, сестра с дядей ушли в партизаны. Мы с мамой и другими детьми прятались в окопах. Помню, как немцы забрали двух девчонок в Германию. Страх был постоянным спутником. Однажды коровы, которые паслись в поле, прибежали домой и ревели, а ветер захлопнул двери. Мы сидели в окопе, и вдруг начался обстрел. Снаряды рвались, земля сыпалась на нас. Я выбежала, чтобы открыть коровам, и в этот момент почувствовала, как земля взметнулась рядом. Мама прижала меня к себе и плакала — пуля пролетела совсем близко. Потом немцы приходили в деревню, ходили по улицам, искали молодежь для отправки в Германию. Мать спрятала сестру Шуру, и немцы ее не нашли. Все это время страх и тревога не покидали нас», — рассказывала Надежда Макаровских.

Эти фрагменты из воспоминаний Надежды Емельяновны наглядно передают ужас и неизмеримые страдания, которые она пережила в детстве. Для нее получение статуса «Дети войны» — это не просто документ, а признание ее мужества и выдержки, подтверждение того, что страна помнит и чтит подвиг всех, кто приближал Победу.

Внучка Надежды Емельяновны, Светлана Сенникова, рассказала о долгом пути к восстановлению справедливости.

«Бабушка не могла получить статус из-за ошибки в документах. Нужно было подтверждение, что ее отец был на фронте. Мы получили справку из смоленского архива, подтверждающую ее родство с погибшим отцом. В паспорте у бабушки была указана неверная дата рождения — 28 мая, а на самом деле она родилась 21 мая. Это произошло из-за того, что семья приехала в Челябинск без документов и при получении паспорта бабушка неточно вспомнила дату рождения. Мы обращались в различные инстанции, включая администрацию области, Следственный комитет, прокуратуру и даже писали президенту», — говорит Светлана.

Надежда Емельяновна очень переживала из-за сложившейся ситуации. Теперь, в преддверии 9 Мая, она сможет в полной мере ощутить признание заслуг и уважение к ее поколению. Вместе с внучкой, правнуками и другими членами семьи она встретит юбилей Победы.

Через 10 рабочих дней представителям ветерана выдадут на руки решение суда. После чего Надежда Емельяновна сможет подать заявку на получение удостоверения «Дети войны».



