К восстановлению тепла в домах Карабаша привлекли силы из других городов

Там продолжают отогревать системы отопления

В Карабаше продолжают восстанавливать системы отопления жилых домов, пострадавшие из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба мэрии. Местные власти и аварийные службы предпринимают активные меры: работают бригады, привлечены дополнительные силы из соседних городов — Миасса, Златоуста, Пласта, Чебаркуля и Коркино.

Сварочные и ремонтные работы ведут круглосуточно. Также совместно с сотрудниками ГЖИ проводятся замеры температуры в помещениях. Повреждения требует значительного времени и ресурсов для полного устранения последствий.

Стояки и батареи по мере возможности отогревают и сами жители. Причем не только в своих квартирах, а везде, где хватает сил и возможностей.

Напомним, после аварии 23 января все дома в Карабаше подключили к теплоснабжению и приступили к отогреву промерзших внутридомовых систем.