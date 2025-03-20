К школе 70—95% детей Челябинской области страдают от кариеса

Чаще всего в этом виноваты микроорганизмы

Стоматологи назвали причину широкого распространения кариеса у детей дошкольного возраста. Чаще всего к проблемам с зубами приводит плохая гигиена и засилье ротовой полости микроорганизмами, сообщает пресс-служба клиники ЮУГМА.

Медики рассказали, что распространенность кариеса временных зубов у годовалых детей достигает 12—20%, у трехлетних — 50—75%, у шестилетних — 70—95%.

«Основной причиной кариеса зубов у детей считается инфекционный фактор — микроорганизмы зубной бляшки. Чаще всего кариесогенная микрофлора передается ребенку от матери при несоблюдении элементарных гигиенических правил, когда мать облизывает соску ребенка, пережевывает твердую пищу и дает ее ребенку, пробует еду из ложки ребенка, целует ребенка в губы», — рассказала главный внештатный детский стоматолог Минздрава Челябинской области Юлия Лыскова.

На развитие детского кариеса также влияет неправильное питание — употребление большого количества сахаросодержащих продуктов и напитков, а также искусственное вскармливание детей с первых месяцев жизни и недостаточное употребление молочных продуктов в первые годы жизни.

На развитие кариеса также влияет питьевая вода.

Из-за недостаточного поступления фторидов в организм ребенка эмаль зубов формируется с меньшей твердостью, высокой растворимостью в кислотах и повышенной кариесвосприимчивостью, говорят стоматологи.

Главный источник фторидов в питании детей — питьевая вода, оптимальное содержание фторидов — 0,7—1,3 мг/л. Высокий риск развития кариеса зубов определяется при содержании фторида менее 0,5 мг/л. В нашем регионе фтора в воде — 0,3 мг/л.

Профилактику кариеса у детей медики советуют начинать во время беременности — для мамы важно своевременно пролечить зубы.