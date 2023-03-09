К середине лета в Челябинске перезагрузят парк Калининского района

Там снова заработает старый фонтан

В апреле в Челябинске начнется второй этап реконструкции парка Калининского района, что на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Городские власти говорят, что за 20 лет место отдыха морально устарело, и пообещали горожанам переосмыслить его концепцию. Как сообщили сегодня, 9 марта, в пресс-службе мэрии, перезагрузку планируется завершить к концу июля.

Первоначальную структуру парка обещают оставить в неприкосновенности, а вот его наполнение существенно изменится. Здесь добавят деревьев и кустарников, в центральной части появятся искусственные холмы, также будет восстановлена архитектурная доминанта парка — фонтан. Вдоль дорожек и тропинок обустроят детские площадки, разнообразные зоны отдыха, сцену, фуд-корт, баскетбольную площадку, беговую и велосипедную дорожки.





Работы в парке, который был организован в начале нулевых, начались весной 2022 года. Он занимает площадь более 30 тыс. квадратных метров вблизи реки Миасс. За его реконструкцию проголосовали местные жители, работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году на завершение работ по проекту потратят более 19 млн рублей.