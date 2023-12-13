К Рождеству в алтаре кафедрального собора Челябинска появится храмовая роспись

Рисунки расскажут прихожанам о евангельских событиях

Художники-иконописцы приступили к украшению внутренних помещений кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Бригада мастеров из России и Беларуси работает в алтаре нижнего храма, предназначенного для богослужений и крещения.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, закончить роспись алтаря мастера планируют к Рождеству, а сейчас рисунки только зарождаются — на белоснежный грунт переносят эскизы: изображения Христа, святых и ангелов, растительные орнаменты.

Проект интерьера разработали сестры Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга. Бригада под руководством Алексея Вронского ранее расписывала главный храм обители в честь святого Александра Невского.