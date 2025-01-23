К пробкам в Челябинске применят тонкие настройки

На проблемных участках изменят разметку и настройку светофоров

Комсомольский проспект, плотина и кольцо на Шершнях — эти участки городских дорог Алексей Лошкин назвал самыми проблемными в плане пробок на основании сообщений челябинцев.

Что с этим делать? Разработаны решения, призванные сделать передвижение машин и пешеходов более логичным и удобным, сообщает мэрия. Инструменты подготовило Специализированное монтажно-эксплуатационное управление.





Фото пресс-службы администрации Челябинска

«Даже небольшое изменение дорожной разметки или регулирование светофоров на конкретных перекрёстках уже принесут положительный эффект», — отмечает Алексей Лошкин.

Он согласовал несколько таких решений и направил их в работу в Комитет дорожного хозяйства.

На их основе подготовят проект организации дорожного движения. Проект вынесут на рассмотрение экспертного сообщества, Госавтоинспекции города.