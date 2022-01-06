К потеплению в Челябинской области добавятся метель и сильный снегопад

Спасатели предупреждают об опасности на дорогах 7 января

Рождественский день, 7 января, будет отмечен сильным снегом и неблагоприятными метеорологическими условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.



Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.

Пресс-служба регионального управления МЧС предупреждает о возможном налипании мокрого снега на провода, сильной гололедице. Все это может спровоцировать коммунальные аварии в населенных пунктах и ДТП на дорогах Южного Урала.