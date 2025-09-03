К поселку Утарка Челябинской области подвели газ

Голубое топливо поступит в 21 дом

Уже этой осенью жители поселка Утарка Агаповского района получат возможность подключиться к газовой сети. Ключевой этап проекта — строительство газораспределительного пункта — завершен, сообщает газета «Звезда».

Как сообщил глава Светлогорского поселения Андрей Сахно, между поселками Зингейка и Утарка построена магистраль, а также закончен монтаж газораспределительного пункта (ГРП). Именно через этот узел голубое топливо будет поступать в дома местных жителей.

«Специальная комиссия подписывает акт законченного строительства. На основании этого акта я заключу договор с обслуживающей организацией, в данном случае это „Газком“, и мы запускаем пусконаладочные работы. Параллельно работаем с документами. На это уйдет недели три, после чего жители Утарки смогут уже получить технические условия на подключение домов к газу», — пояснил Андрей Сахно.

Всего в рамках программы газификации подключение получит 21 дом. По словам главы, документы будут готовы в конце октября — начале ноября.