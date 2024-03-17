В полдень последнего дня голосования в Челябинской области в выборах президента приняли участие 1 632 152 избирателей. По данным облизбиркома, к этому часу явка составила 63,56 % ДЭГ.
Участки работают до 20:00, голосовать электронно на сайте vybory.gov.ru также можно до восьми часов вечера. Заявление для голосования на дому будут приниматься до 14:00. Принять участие в голосовании могут все россияне, достигшие 18 лет.
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