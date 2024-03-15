К полудню на ход голосования в Челябинской области нет жалоб

Евгений Голицын рассказал, как отрабатываются обращения южноуральцев

По состоянию на 12 часов 15 марта в Челябинской области не поступали жалобы на ход голосования на выборах президента. Об этом корреспонденту информагентства сообщил председатель Облизбиркома Евгений Голицын. Он также сообщил, что есть обращения граждан и они все обрабатываются оперативно.

«Есть отдельные обращения граждан, мы их проверяем. Как правило, они не подтверждаются», — пояснил Евгений Голицын.

Он сообщил, что данные по явке голосования будут после 15:00.

«По предварительным данным, в численном выражении это примерно пять процентов», — добавил он.