К оставленной без присмотра 88-летней пенсионерке в Челябинске будет приходить соцработник

К ситуации подключилось министерство социальных отношений

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в многоквартирном доме в Челябинске проживает 88-летняя женщина, которая в силу своего возраста почти недееспособна. По словам соседей, изредка в квартире появляется ее племянник, однако большую часть времени женщина, пережившая блокаду, находится в квартире одна, без лекарств, еды и должного ухода.

«Женщине нужен уход. Она постоянно все забывает, не может приготовить еду, помыться, сходить в магазин»,— рассказывают соседи.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области сообщили, что к женщине приходили сотрудники комплексного центра, она поставлена на социальное обслуживание на дому.

«Вчера вечером приезжали сотрудники комплексного центра, но им дверь никто не открыл. Социальные работники оставили продукты для бабушки. Сегодня утром в квартиру удалось попасть, так как дверь была открыта. В жилом помещении женщина была одна, без племянника. Бабушку накормили. Поскольку потребовалась медицинская помощь, вызвали скорую. Однако от госпитализации она отказалась. Бабушка поставлена на социальное обслуживание на дому»,— уточнили в ведомстве.

По данным Минсоца, социальный работник будет приходить к пенсионерке ежедневно. В воскресенье, 31 марта, ее посетит участковый терапевт. Решается вопрос об устройстве женщины в стационарное учреждение социального обслуживания.

Ситуация находится на контроле ведомства.