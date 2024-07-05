К новому учебному году в Челябинске обновят 97 школ

В некоторых установят интерактивное оборудование для учебы

Школы Челябинска отремонтируют к началу 2024—2025 учебного года. В 97 зданиях обновят кровлю, фасады или коммуникации. Об этом сообщили в мэрии.

Помимо ремонтных работ, в пяти школах реализуют инициативные проекты. Кроме внутренней и внешней отделки в образовательных учреждениях обновят спортплощадки и благоустроят прилежащую территорию, как, например, у школы № 53. У здания заменят кровлю, окна и мебель, установят новое интерактивное оборудование.

Подготовить образовательные учреждения планируется до 1 сентября этого года.