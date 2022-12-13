К Новому году в Челябинске пополняют запасы донорской крови

Жителей области просят сдать ценный биоматериал

Челябинская областная станция переливания крови просит южноуральцев пополнить региональный банк донорской крови.

«В новогодние праздники станция будет работать не каждый день, да и многие доноры будут заняты своими делами. Поэтому мы стараемся сделать запасы донорской крови»,

— пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь станции Эвелина Томилова.

Медики приглашают доноров с 1, 2 и 3-й группой крови, особенно с отрицательным резус-фактором. Тех, кто раньше уже сдавал кровь, и тех, кто хотел бы сделать это впервые.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. За 48 часов до донации нужно исключить из рациона жирную и острую пищу, спиртные напитки, в том числе пиво. Накануне вечером можно легко поужинать, а утром следует ограничиться сладким чаем с хлебом.

Отделения Челябинской областной станции переливания крови работают по следующим адресам:

Челябинск: ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89;

Магнитогорск: пр. К. Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;

Златоуст: пр. Гагарина, 8-я линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;

Миасс: пр. Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;

Сатка: ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44;