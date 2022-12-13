«В новогодние праздники станция будет работать не каждый день, да и многие доноры будут заняты своими делами. Поэтому мы стараемся сделать запасы донорской крови», — пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь станции Эвелина Томилова.
Медики приглашают доноров с 1, 2 и 3-й группой крови, особенно с отрицательным резус-фактором. Тех, кто раньше уже сдавал кровь, и тех, кто хотел бы сделать это впервые.
Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. За 48 часов до донации нужно исключить из рациона жирную и острую пищу, спиртные напитки, в том числе пиво. Накануне вечером можно легко поужинать, а утром следует ограничиться сладким чаем с хлебом.
Отделения Челябинской областной станции переливания крови работают по следующим адресам:
Челябинск: ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89;
Магнитогорск: пр. К. Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;
Златоуст: пр. Гагарина, 8-я линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;
Миасс: пр. Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;
Сатка: ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44;
Южноуральск: ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.
Зачем, где и как сдавать кровь: пошаговое руководство для будущих доноров читайте в отдельном материале «Первого областного».