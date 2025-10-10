К Новому году начали готовиться в Башкирии

В регионе заготовили первую партию из 2,5 тысячи елок

В Башкирии началась заготовка новогодних деревьев. Размер первой партии — 2,5 тысячи штук. Из Шаранского района они отправятся на юг России, в Липецкую, Ростовскую, Тамбовскую области, Республику Крым, и Пермский край, сообщает агентство «Башинформ».

Партия хвойных деревьев, подготовленная местным ИП, перед отгрузкой прошла процедуру досмотра. Специалисты Россельхознадзора завизировали: поднадзорная продукция соответствует требованиям фитосанитарной безопасности стран Таможенного союза.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что ряд челябинских магазинов уже сейчас, в начале октября, озаботился созданием новогодней атмосферы, а театры активно готовят праздничные программы для детей и взрослых.