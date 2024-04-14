К концу рабочей недели в Челябинске потеплеет до +25 градусов

Летняя погода порадует горожан в пятницу

К концу следующей рабочей недели синоптики обещают Челябинску по-настоящему летнюю погоду: до +25 градусов днем. Такой долгосрочный прогноз дает Гидрометцентр России.

Ожидается, что неделя начнется с умеренного тепла: +3 градуса ночью и +11 градусов днем.

Потом на Южном Урале температура воздуха должна постепенно повышаться. Например, в среду, 17 апреля, воздух прогреется до +16 градусов, а в четверг, 18 апреля, до +17 градусов.

В пятницу значительно потеплеет до +25 градусов днем. Однако летнее тепло будет недолгим. Уже в субботу столбик термометра снова опуститься до +18 градусов.

Осадков в городе не ожидают.