К концу недели в Челябинской области будет еще жарче

Но в выходные ожидаются дожди и грозы.

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Устойчивая жара не сдает оборотов в Челябинской области. На протяжении долгого времени дневная температура воздуха не опускается ниже +30 градусов. А к предстоящим выходным тепло только усилится.

В ночь на пятницу, 17 июля, в регионе температура воздуха будет держаться на отметке +19, +24 градуса. Днем же воздух прогреется до +33, +38 градусов тепла. Осадков не ожидается и будет переменная облачность. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Челябинске погода кардинально не будет отличаться. Ночью ожидается +19, +21 градус, а днем температура поднимется до +37. Также ожидается переменная облачность, без осадков.

Суббота, 18 июля, будет одним из самых жарких дней. Только здесь уже прогнозируются осадки. В Челябинской области ночью ожидается +19, +24 градусов тепла, без осадков. Днем же воздух прогреется до +32, +37 градусов, будут дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В областном центре ночью будет чуть прохладнее — до +21 градуса, без осадков. Днем же воздух также прогреется до +37 градусов по Цельсию, ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей региона, что в связи с высокими температурами повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Важно не находиться долгое время на жаре, пить достаточно воды, чтобы не допустить перегрев тела. Но так как многие южноуральцы предпочтут отдых на водоемах, то купаться следует на оборудованных пляжах и всегда соблюдать осторожность на воде.

Если вы или ваши близкие попали в сложную ситуацию, следует немедленно обратиться к спасателям по номеру 112.