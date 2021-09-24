К концу года в Озерске обновят систему очистки воды

Модернизация насосно-фильтровальной станции заняла больше двух лет

К концу 2021 года в Озерске завершится модернизация насосно-фильтровальной станции. Работы начали еще в 2019 году из-за жалоб жителей на плохое качество воды. На последнем этапе модернизации будут приобретены четыре стойки ультрафильтрации и два насоса. Таким образом, к концу этого года город Озерск и ПО «Маяк» получат 70 тысяч кубов чистой воды в сутки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Несколько лет назад жители округа столкнулись с проблемой возникновения специфического запаха питьевой воды, который появляется летом во время отмирания сине-зеленых водорослей в озере Иртяш. В воде появляется геосмин, который значительно ухудшает потребительские качества воды, несмотря на то что ее химический состав соответствует всем нормативам.

21 сентября в Озерске произошло кратковременное прекращение подачи холодной воды. Кварцевые фильтры очистной установки засорились из-за отмирания водорослей в озере Иртяш. Как пояснили специалисты, подобная ситуация случается не первый раз. Впервые с такой проблемой округ столкнулся еще в конце 1970-х годов.

Следует отметить, что старая очистная установка, которая безаварийно работает более 14 лет, продолжала работать, несмотря на появление большого количества примесей, на ней внештатная ситуация не сказалась. Она полностью обеспечила подачу воды в 15-й микрорайон и на промплощадку. Новая система ультрафильтрации позволит полностью исключить негативное влияние сине-зеленых водорослей на подготовку воды. Все потребители округа будут бесперебойно получать воду надлежащего качества.