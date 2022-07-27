К концу года Челябинск избавится от нелегальных киосков

Оставшиеся ларьки оформят в едином стиле

В Челябинске более 800 нестационарных торговых объектов — ларьков и палаток с фруктами, проще говоря. Многие из них установлены неофициально, а пестрота вывесок ограничивается лишь фантазией владельца. Скоро город может избавиться от незаконных киосков, а все легализованные ларьки оформят в едином стиле. Директор МКУ «Городская среда», занимающийся вопросом киосков, Вячеслав Воеводин посетил один из самых проблемных участков — пешеходную зону Комсомольского проспекта возле ТЦ «Магнолия» и оценил ситуацию, передает корреспондент ИА «Первое областное».



На пешеходной зоне уже давно обосновался целый ряд из торговых точек с цветами, молочной продукцией и овощами.







Работу по легализации ларьков «Городская среда» уже начала, пусть и не всем она видна. Торговцев поставили перед выбором: успевай до 2 июля подать заявление о легализации своей точки либо готовься к демонтажу. Пока же, до 1 сентября, действует мораторий на снос ларьков, в которых торгуют сельскохозяйственной продукцией. За это время предприниматели, решившие войти в правовое поле, должны исправить все недочеты, выявленные комиссией: кто-то расположил свой киоск слишком близко к проезжей части, кто-то перегородил тротуар.

Заявок на легализацию подано 718. Незаконные ларьки после 1 сентября начнут сносить в соответствии с перечнем, который ведет «Городская среда». К концу первого осеннего месяца большую часть работ завершат. Эта практика муниципальному учреждению уже знакома: за прошлый год демонтировали 113 киосков. Причем это делается не в ущерб городскому бюджету: ларьки увозят на склад, а чтобы выкупить их оттуда, хозяева должны возместить расходы на демонтаж.

Торговые точки, которые пройдут процедуру легализации, нужно будет оформить в едином для всего Челябинска стиле. Эскизы уже размещены на сайте управления архитектуры города.









Во время рассказа Василия Воеводина к нему подошел пожилой мужчина, который, узнав о теме выступления, пожаловался на постоянно повышающиеся цены в местном молочном киоске.





Директор «Городской среды» объяснил, почему так происходит.

«Есть “мигрирующие” торговые точки. Их устанавливают неофициально на понравившемся месте, а потом, прячась от проверок, перевозят в другое место. Вот эти “прыгания” по городу — это же приличные затраты на манипулятор, рабочих. Чем они это компенсируют? Конечно, повышением цен на продукцию»,

— рассказал Воеводин.

Но директор учреждения заверил, что от этого удастся уйти.

«Благодаря воздействию СМИ, городской администрации, глав районов на бизнесменов впервые удалось достичь того, что торговцы повернулись к вопросу легализации ларьков лицом. Это мы видим по количеству поданных заявлений. Предприниматели поняли, что можно стать законными и это будет выгоднее, потому что исключаются траты на коррупционную составляющую и постоянную “миграцию” торговой точки», — пояснил директор «Городской среды».





Кроме того, для защиты от появлений новых ларьков на месте демонтированных стали применять полезную для города методику. Теперь на территории снесенного киоска устанавливаю клумбы, сажают деревья или строят детские площадки. Здесь поставить торговую точку не получится, потому что это вандализм и порча городского имущества. А жители соседних домов подобному благоустройству только рады.