К истории с мальчиком без подарка из Челябинска подключились мошенники

В Сети с подозрительных аккаунтов организуют сбор денег

В Челябинске продолжают активно помогать мальчику, которому не досталось подарка в детском саду. Ребенка приглашают на корпоративные новогодние елки, ему дарят подарки, а к нему домой по инициативе подписчика ИА «Первое областное» придет Дед Мороз. Однако на фоне волны искренней поддержки активизировались и мошенники.

Родители мальчика, Дарина и Данил, признаются, что не ожидали такого внимания и теперь испытывают неловкость от количества предложений о помощи. При этом они подчеркивают, что не ведут и не санкционируют никаких денежных сборов.

«Никаких сборов никто нам не ведет: ни родные, ни знакомые. Не переводите деньги!» — предупреждает Данил.

Как сообщает «Первый областной», в соцсетях и мессенджерах появились сомнительные объявления с призывами перевести средства якобы для семьи. Родители категорично заявляют, что они обеспечены всем, и призывают людей не становиться жертвами аферистов.

Семья благодарит всех за участие и поддержку. Вчера у них в гостях с подарком побывала главный редактор ИА «Первое областное».