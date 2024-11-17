К истокам русского быта. Жительница Челябинской области сложила русскую печь

В работе мастерица использовала глину с кыштымского карьера

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Жительница Долгодеревенского Вероника Куренкова мечтала о русской печи и своем доме. Долгое время мечта откладывалась «на потом». Она начала претворяться в жизнь, когда в семье появился земельный участок.

«Началось все с печи для бани. Уже на этапе выбора стало понятно, что кирпичная будет эффективнее чугунной. У нее более равномерный прогрев, длительная отдача тепла и мягкий пар в парилке. Но в то время это было несбыточным желанием», — рассказывает хозяйка.

В бане установили чугунную печь с каменкой. Но мысли о каменной печи не покидали.

Изучая кирпичные печи и технологии их возведения, женщина выяснила, что они бывают разные, с разным КПД. Внимание привлекла модель колпаковой печи. Ее создал русский инженер, металлург, профессор Владимир Грум-Гржимайло.

Веками человечество пользовалось печами системы принудительного движения газов. Стремясь сделать уральскую металлургию более эффективной, Грум-Гржимайло в начале XX века создал колпаковую печь. В такой модели использовалось свободное движение газов из одного перевернутого «стакана» в другой. При этом при этом КПД достигало 98%.

«Оказалось, что в Екатеринбурге есть последователь изобретателя, создатель множества разных конструкций бытовых печей, устроенных по принципу колпаковой печи, — Игорь Кузнецов», — вспоминает мастерица.

Выяснилось, что он проводит обучающие курсы по России и за рубежом. И тут мечта женщины о собственной эффективной печи переросла в непреодолимое стремление получить знания на практике. В мае 2022 года она поехала на курсы печников в Азъ Градъ под Омском.

«Было сложно для новичка и просто для женщины. Кроме меня, на курсы приехали одни мужчины», — рассказывает Вероника.

Они учились правильно заводить глиняный раствор, класть печи по схемам. У каждой группы была своя схема печи, которую нужно было сложить за десять дней. И все получилось, снова подтвердилась народная мудрость: «не боги горшки обжигают».

Вернувшись с курсов, Вероника Куренкова начала создавать свою печь. Выбор выпал на «теплушку» колпаковую по схемам Кузнецова. За лето, с июня по октябрь, в свободное от основной работы время, женщина выложила печь до трубы.

Глину использовала с Кыштымского каолинового карьера. Она белая, жаропрочная, швы получаются красивыми. Конечно, можно было купить готовые растворы. Но стоят они немало, а у новичка не всегда все получалось с первого раза.

«Заводила огромный таз раствора. Если что-то не получалось, снимала. Можно было снова замочить и использовать», — делится опытом мастерица.

Весной следующего года вывели трубу на крышу дома. И наступил момент истины, печь затопили. Только тогда стало понятно — все сделано, как надо. Печь работала правильно.





В планах у женщины — украсить печь, покрыть жаростойким лаком, по низу пустить изразцы.

«Из детства остались воспоминания о бабушке, ее русской печи. Вокруг печи происходили не только все бытовые заботы — обогрев дома, приготовление еды, — но и будоражащие воображение девочки события: гадание на дым в печи, заговоры. Я хочу пожить в натуральной деревне, как мои родители и бабушка», — говорит Вероника Куренкова.