К году Красной Лошади челябинцы украшают квартиры в винтаж

Трендом этого сезона стали ватные игрушки и старые стеклянные шары

Жители Челябинска выбрали для новогоднего декора 2026 года тепло и уют вместо показной роскоши. По данным опроса «Авито», 71% горожан планирует отмечать праздник в семейном кругу дома, что формирует запрос на камерную и душевную атмосферу. Трендами сезона стали экологичные материалы и винтажная эстетика.

В палитре украшений доминируют алый, золотой и оранжевый оттенки, отсылающие к символу года — Красной Огненной Лошади. Их можно сочетать со спокойными бежевыми и молочными тонами или приглушенным зеленым. Для создания акцентов горожане используют декоративные бусы, которые вешают на елки и просто на мебель, и золотые подковы, символизирующие удачу.

Кстати, предпочтение живым елкам и хвойным веткам отдают всего 24% жителей, преимущественно молодежь. В оформлении интерьеров тренд идет на экологичность. В этом году востребованы деревянные и вязаные украшения, а также рождественские венки из натуральных материалов.

Параллельно с экологичностью растет интерес к ретро-стилю. Почти половина представителей старших поколений планирует украсить дом фигурками Деда Мороза и Снегурочки, еще треть — винтажными игрушками советской эпохи. Такие элементы, по мнению экспертов, превращают декор в хранителя семейной истории и создают ностальгическое настроение.

Средний бюджет на празднование у челябинцев составляет около 11 тысяч рублей, при этом 12% готовы потратить до 30 тысяч. Все большую популярность набирают готовые решения — уже оформленные елки и тематические наборы декора.

Ранее мы отправились искать самые дорогие в городе елочные игрушки и узнали, что наибольшие цены держатся на винтаж и фигурки «под СССР».