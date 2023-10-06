Ко Дню героев Танкограда: фронтовые корреспонденции Николая Чижа

Разбираем военные письма челябинского танкиста‑добровольца

В редакции ИА «Первое областное» уже несколько месяцев лежат оцифрованные фронтовые корреспонденции Николая Чижа — летописца и фотографа Челябинской танковой бригады (которая входила в состав прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса). Мы ждали удобного случая, чтобы поделиться этими документами с нашими читателями, и вот он настал — сегодня, 6 октября, в День героев Танкограда.

Николай Григорьевич Чиж (1908—1986) эвакуировался на Южный Урал в 1942 году вместе с Мариупольским трубопрокатным заводом. В 1943-м стал танкистом-добровольцем и уехал на фронт, откуда присылал заметки, репортажи и фотографии, печатавшиеся в газете «Челябинский рабочий». Благодаря его коротким, но по нынешним дням бесценным текстам мы знаем об отдельных событиях Великой Отечественной войны, которые иначе давно бы растворились во времени, потому что о них, как правило, не пишут в учебниках и научных трудах.

Например, в одном из своих писем в редакцию Чиж рассказывает о героическом экипаже танка под командованием гвардии лейтенанта Полеченько, который в боях за Львов уничтожил огнем и гусеницами четыре немецкие автомашины, три противотанковые пушки, один бронеавтомобиль, два мотоцикла, шесть огневых точек и более 200 солдат и офицеров противника. За отличие в бою весь экипаж был награжден орденами и медалями СССР, а его командир — орденом Отечественной войны II степени.

«В недавних боях во время контратаки немцев разрывом снаряда была сброшена горящая крыша дома на танк. Танк загорелся. Под сильным минометно-артиллерийским огнем экипаж вывел машину из-под обстрела и погасил пожар танка, а потом снова занял прежнее место в обороне, успешно отражая атаки противника. В этом бою они уничтожили более 40 немецких солдат и офицеров», — вспоминает военкор еще об одном случае из фронтовой биографии отважных танкистов.

Некоторые корреспонденции имеют характер очерка и написаны официальным стилем Доски почета.

«Заслуженным авторитетом пользуется в нашей части расчет станкового пулемета, командиром которого Егор Сальников, бывший колхозник колхоза „Крестьянин“ села Харлуши Сосновского района Челябинской области», — пишет Николай Чиж.

Тем не менее за этим стандартным набором слов — вполне живой человек, отважный и самоотверженный боец, удостоенный ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». А наводчик Сальникова, младший сержант Александр Курюкало (до войны — слесарь на заводе), — и вовсе дважды орденоносец, награжденный за точную стрельбу по фрицам (формулировка Чижа).

Отдельного внимания заслуживает небольшая серия корреспонденций, связанная с неожиданной перепиской разведчиков Челябинской бригады с жительницей Троицка Екатериной Боровиной — матерью двух солдат. В 1944 году один из ее сыновей погиб, и она отправила танкистам-добровольцам письмо со словами:

«Мстите за моего сына. Желаю вам вернуться с победой домой. Я решила вам написать материнское слово, чтобы вы помнили наш наказ — бить до последнего гитлеровца».

Вскоре гвардейцы получили от Екатерины Ивановны еще одно послание, откуда узнали, что и второй ее сын, Василий, убит.

«Много слез пролила я, да ведь мертвого не воротишь, а лучше прошу я вас: отомстите за моих сыновей гадам!» — написала женщина и попросила солдат прислать ей ответ.

«Я очень рада буду узнать о вашей судьбе, и о дальнейшей жизни, и также о ваших боевых успехах, кто и как отличился в боях. От всего сердца желаю вам, чтобы вашу грудь украшало еще больше отличий, орденов и медалей. А вас прошу, как будет возможно, прислать мне на память и на поглядок, как родных сыночков, хоть одну общую со всех фотографию, чтобы мне глядеть на вас и вспоминать добрым словом, что ответили старушке, не отказалися»,— сообщает пожелтевший тетрадный листок в полоску, покрытый аккуратным, четким почерком.

Бойцы, конечно, ответили своей нежданной корреспондентке. Выразив ей сочувствие, разведчики пообещали приложить все усилия, чтобы смерть ее сыновей не осталась без возмездия.

«Вы, Екатерина Ивановна, не расстраивайтесь. Правда, мы верим, что трудно переживать утрату любимых сыновей, но слезами и расстройством не помочь горю своему. Вы не забывайте о нас. Мы вас почитаем как за свою мать. И в беде, и в трудностях поможем вам, а поэтому с получением сего сообщите нам: не обижает ли вас кто, или, может, имеете какие-то материальные трудности. То, что в наших силах, мы сможем оказать вам помощь», — написали в коллективном ответе гвардейцы, пообещав с одним из следующих писем отправить свою фотографию.

Дальнейшая история этой переписки неизвестна.

ИА «Первое областное» благодарит за предоставленные материалы Объединенный государственный архив Челябинской области.