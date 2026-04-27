К дальним автопутешествиям готовы 69% челябинцев

Большинство отправляются в поездки с семьей

Жители Челябинска все чаще выбирают автопутешествия как формат отдыха. 69% горожан готовы отправиться в дорогу на расстояние 500 километров и более. В среднем челябинцы планируют маршруты до 1500 километров, а продолжительность таких поездок составляет около 7 дней, сообщили ИА «Первое областное» аналитики сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествия».

Главные преимущества поездок на машине для жителей города — это возможность увидеть новые места (так ответили 50% опрошенных) и свобода передвижения (важный фактор для 36% респондентов). У некоторых (34%) дорога является частью приключения. Также такой формат позволяет быть независимым от расписания и других людей, считает 32% горожан.

При выборе места для ночлега челябинцы разделились. 47% предпочитают останавливаться в отелях, а 38% бронируют посуточную недвижимость. Важным фактором является наличие бесплатной парковки. 24% выбирает переночевать в машине или в кемпинге.

Женщины отдают предпочтение автопутешествиям чуть чаще мужчин (46% против 44%), отмечая комфорт таких поездок: возможность отдохнуть в пути, взять с собой больше вещей, удобно путешествовать с детьми и животными. Мужчины акцентируют внимание на важности хорошей компании в дороге. Самые активные любители автопутешествий — люди в возрасте 35—44 лет: среди них такой формат отдыха предпочитают 46% респондентов.

Большинство отправляются в автопутешествия с семьей. Так ответили 56%. Женщины выбирают этот вариант чаще — 61% против 50% у мужчин. Кроме того, в поездку на машине готовы поехать с партнером (24%), друзьями (12%) или в одиночку (7%, два последних варианта чаще выбирают мужчины).

Почти половина любителей автопутешествий отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Причины выбора понятны: вместительный багажник и просторный салон. Полноприводные модели уверенно чувствуют себя на сложных дорогах. По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года спрос на новые внедорожники вырос на 59%, а на модели с пробегом увеличился на 33%.