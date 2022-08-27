К Черному морю из Челябинска отправятся дополнительные поезда в сентябре

Билеты в Анапу и Сочи можно приобрести уже сейчас

В сентябре из Челябинска запустят дополнительные поезда на юг России. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги назвали даты отправления поездов и уточнили, что билеты уже можно приобрести.

Поезд № 553/554 Челябинск — Имеретинский курорт (Сочи) будет отправляться из Челябинска 1, 3 и 7 сентября в 15:43 по местному времени. Обратно из Имеретинского курорта — 4, 6 и 10 сентября в 12:30.

Также будет запущен дополнительный поезд № 290/289 Екатеринбург — Анапа, который будет следовать через Челябинск, Златоуст и Кропачево. Из Челябинска поезд будет отправляться с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37. Обратно из Анапы — с 17 по 29 сентября по нечетным числам в 14:50.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.