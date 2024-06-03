К челябинским водоемам выйдут спецпатрули

Глава города поручила увеличить число аншлагов о запрете купания в необорудованных местах

Мэрия Челябинска предупреждает о запрете купания в не предназначенных для этого местах во избежание трагедий. Глава города поручила усилить профилактическую работу.

Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов в ходе аппаратного совещания 3 июня, в выходные произошло два инцидента на водоемах, один — с погибшим: в парке Гагарина 16-летний подросток утонул при купании в неположенном месте.

«Усиливаем профилактические рейды к водоемам. Будем проводить беседы с отдыхающими», — доложил он.

Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин сообщил, что в полиции после данного происшествия также введены соответствующие корректировки.

Глава города поручила увеличить число аншлагов в местах, где запрещено купание.

«Нужно подумать по аншлагам, если их недостаточно — надо изготовить, сделать их заметными», — отметила она.

Добавим, официальные пляжи Челябинска работают в штатном режиме, в выходные их посетили 3 тысячи человек.