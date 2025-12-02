К Алексею Текслеру обратились с вопросом тупиковых дорог в Магнитогорске

А также попросили разобраться с небезопасным подъездом к школе № 54

В Магнитогорске водитель попросил разгрузить тупик дороги перед новой школой, а получил ответ о продолжении строительства дороги.

В видеообращении житель города металлургов обратил внимание главы региона на новую дорогу с тупиком и новую школу. Машины здесь паркуются так, что школьникам становится небезопасно ходить.





Алексей Текслер отметил, что дорожные работы в Магнитогорске ведутся активно, но подтвердил, что на перекресток надо было сделать отдельный проект и эта тема уже обсуждалась с главой города.

«В будущем Радужная будет продолжаться до Калмыкова. Этот проект завершит основную часть работ в южной части Магнитогорска. Проект будет реализован уже в следующем году, и я попрошу администрацию Магнитогорска во временной схеме все-таки это сделать, учитывая, что проект уже есть. Там в любом случае сначала нужно щебеночное покрытие», — ответил губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска Сергею Бердникову проконтролировать пуск временного щебеночного проезда по улице Радужной. Тот, в свою очередь, сообщил, что вся южная дорожная сеть делалась этапами.





«Этот перекресток — отдельный этап строительства, стоимостью порядка ста миллионов. Были выполнены все проектные работы, пройдена вся госэкспертиза. Контракт будет реализовываться в начале следующего года по погодным условиям — для качественной дороги. Дороги мы соединим и сделаем проезжими в зимнем варианте. Как говорили, работы будут все реализованы по графику», — отметил Сергей Бердников.

В следующем году продолжится строительство дороги до улицы Пети Калмыкова. Тогда и займутся подъездом к школе.