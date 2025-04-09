К 80-летию Великой Победы «Дзен» запустил историко-просветительский проект

Газетные заметки апреля — мая 1945 года можно прочитать в «Новостях»

В «Дзене» стартовал историко-просветительский проект «80 лет назад». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На главной странице dzen.ru в «Новостях» каждый день в течение месяца будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших ровно 80 лет назад — день в день. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

В проекте приняли участие 17 федеральных и региональных СМИ, в том числе челябинское ИА «Первое областное». Читатели увидят материалы ТАСС, газет «Известия», «Комсомольская правда», «Московские новости», «Вечерняя Москва», «Правда». Все СМИ оцифровали и опубликовали архивные газеты военного времени. Ранее они хранились только в печатном виде.

В разделе «80 лет назад» пользователи «Дзена» смогут погрузиться в реальные сводки с фронта и истории героев, увидеть, чем жила страна и ее регионы в решающий момент в ее истории. Накануне долгожданной Победы. Читатели смогут узнать о штурме Кенигсберга или о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику. ИА «Первое областное» расскажет о благоустройстве городов Челябинской области, трудовых рекордах предприятий региона, работе сельского хозяйства, культурной жизни Южного Урала и многом другом.