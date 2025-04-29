К 80-летию Победы на Южном Урале подготовили более 5 тысяч мероприятий

Больше половины событий, включая реконструкции, концерты и салют, состоится в Челябинске

Челябинская область готова масштабно отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому значимому юбилею в регионе приурочено более 5 тысяч культурно-массовых мероприятий, об этом сегодня сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Ряд этих событий уже состоялся, но большинство придется, конечно, на саму дату 9 мая. Утром во всех городах Южного Урала состоится возложение цветов к Вечному огню и мемориалам защитников Отечества. В каждом населенном пункте работники культуры организуют концерты и праздники. Отдельные выступления творческих бригад с использованием автоклубов пройдут во дворах домов, где живут ветераны. Мы хотим, чтобы поздравления прозвучали для каждого ветерана и каждый смог принять участие в праздновании Дня Победы», — сказал, в частности, Алексей Бетехтин.

Он добавил, что в каждом муниципалитете постарались придумать что-то уникальное. Так, в Варне состоится парад дошколят.

«Воспитанники детского сада, переодетые в форму разных родов войск, пройдут торжественным маршем, с речовками и песнями, по главной улице своего населенного пункта», — рассказал министр.

Большинство — не менее 3 тысяч — праздничных мероприятий запланировано в областном центре, они уже сегодня начались в школах, детских садах и городских театрах, сообщил вице-мэр Челябинска по соцопросам Сергей Авдеев.

«Старт творческим мероприятиям в городе даст эпилог торжественного построения, который соберет на площади Революции 21 творческий коллектив из Челябинской области. Также в финале эпилога на площадь выйдет хедлайнер нынешних торжеств певица Юлия Чичерина», — рассказал Сергей Авдеев.

После парада, который начнется в 11 и продлится около часа, большая концертная программа начнется на Театральной площади.

«В течение дня здесь будет воссоздана атмосфера фронтовых бригад, свой спектакль покажет театр „Манекен“, выступит группа „Ариэль“ и многие другие. Изюминкой этой программы станет, безусловно, финал — 3D-шоу на фасаде Театра драмы „Танкоград. Ожившая история Победы“. Это красочное шоу мы собирали на протяжении всего года», — поделился Сергей Авдеев.

Добавим, на Кировке после парада пройдет телемост «Своя территория», в котором на связь выйдут представители 12 регионов страны, включая новые.

Также на Кировке состоится реконструкция отправки на фронт Уральского добровольческого корпуса — это событие произошло 9 мая 1943 года.

«Для реконструкторов изготовлено 170 костюмов, полностью соответствующих той эпохе: комбинезонов, шлемов, портупей, обуви… Зрителей ждет пролог, а затем полная, фактически поминутная реконструкция событий того дня. В ролях участников корпуса выступят курсанты ЧВВАКУШа, а также активисты и добровольцы движения, общественной организации „Дивизион“. Кстати, две „коробки“ Уральского добровольческого корпуса челябинцы смогут увидеть во время торжественного построения на площади Революции», — рассказал вице-мэр.

Завершит праздничные торжества большой концерт на площадке у Торгового центра. Здесь на сцену выйдут артисты Большого и Мариинского театров с классическими произведениями, а также Юлия Чичерина.

«В финале концерта мы ожидаем праздничный салют, даже, скорее, музыкальный фейерверк, потому что песни военных лет будут звучать в унисон с залпами праздничного салюта», — добавил Сергей Авдеев.